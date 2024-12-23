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Храмова Анастасия Варлаамовна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Храмова Анастасия Варлаамовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1021-р
Роль персоны
Мать
Дата события
22.01.1908
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
23.01.1908
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Храмов Тимофей Васильевич
Отец - Храмов Василий Ефимович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Храмова Анастасия Варлаамовна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горлова Пелагия Онисимовна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Зюзин Василий Павлович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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