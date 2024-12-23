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Сергеева Параскева Григорьевна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Сергеева Параскева Григорьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1015-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.12.1907
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
01.01.1908
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Старухина Анна Кирилловна
Отец - Старухин Кирилл Степанович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Старухина Марфа Васильевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сергеева Параскева Григорьевна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Титов Василий Трофимович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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