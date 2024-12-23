Михайлов Зиновий Степанович
Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Михайлов Зиновий Степанович
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 1014-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 30.12.1907
- Приход
- Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата крещения
- 01.01.1908
- Священнослужители
- священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
- Архивный код
- ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Михайлов Стефан Зиновьевич
Отец - Михайлов Зиновий Степанович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Михайлова Евдокия Ивановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Муслин Николай Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Чиндяева Матрона Васильевна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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