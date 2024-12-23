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Наумова Мария Сергеевна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Наумова Мария Сергеевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1012-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.12.1909
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
27.12.1909
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.307
Полная запись МК
Счёт родившихся: 43 жен
Урожд. - Наумова Мария Сергеевна
Отец - Наумов Сергий Семенович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Наумова Евдокия Эммануиловна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Дягилев Герасим Эммануилович, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Наумова Наталия Семеновна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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