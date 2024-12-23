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Сергеев Павел Ильич

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Сергеев Павел Ильич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1010-р
Роль персоны
Отец
Дата события
23.12.1909
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
24.12.1909
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.307
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 жен
Урожд. - Сергеева Мелания Павловна
Отец - Сергеев Павел Ильич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Сергеева Евдокия Никифоровна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Васильева Акилина Филатовна, крестьянка (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сергеев Иван Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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