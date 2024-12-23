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Овчинников Василий Пантелеймонович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Овчинников Василий Пантелеймонович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1009-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.12.1909
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
24.12.1909
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.307
Полная запись МК
Счёт родившихся: 41 жен
Урожд. - Старухина Евгения Николаевна
Отец - Старухин Николай Авдеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Старухина Евдокия Никитична (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горлова Агапия Григорьевна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Овчинников Василий Пантелеймонович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
?.06.1895
Неизвестно
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

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