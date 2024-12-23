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Сверчков Павел Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Сверчков Павел Иванович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1005-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.12.1909
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Герасимовка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
12.12.1909
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.307
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 муж
Урожд. - Сверчков Павел Иванович
Отец - Сверчков Иоанн Федотович, крестьянин (с. Герасимовка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Сверчкова Пелагия Яковлевна (с. Герасимовка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Васякина Агапия Ивановна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сараев Поликарп Григорьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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