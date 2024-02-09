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Сергеев (Кузнецов) Петр Иванович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Сергеев (Кузнецов) Петр Иванович
Тип записи
о рождении
Номер записи
1003-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.12.1909
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
06.12.1909
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.307
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 жен
Урожд. - Вергизова Анастасия Дмитриевна
Отец - Вергизов Димитрий Гаврилович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Вергизова Екатерина Ивановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизова Наталия Гавриловна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сергеев (Кузнецов) Петр Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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