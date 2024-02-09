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Маньшин Нестор Александрович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Маньшин Нестор Александрович
Тип записи
о рождении
Номер записи
999-р
Роль персоны
Отец
Дата события
02.11.1909
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Герасимовка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
03.11.1909
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.307
Полная запись МК
Счёт родившихся: 36 муж
Урожд. - Маньшин Феодор Несторович
Отец - Маньшин Нестор Александрович, крестьянин (с. Герасимовка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Маньшина Наталия Лаврентьевна (с. Герасимовка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизов Леонтий Тимофеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Михайлова Татьяна Ивановна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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