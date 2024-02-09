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Вергизова Агриппина Лаврентьевна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Вергизова Агриппина Лаврентьевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
995-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.10.1909
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
11.10.1909
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.307
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 муж
Урожд. - Сараев Алексий Яковлевич
Отец - Сараев Иаков Анисимович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Сараева Онисия Ивановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизова Агриппина Лаврентьевна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сараев Иаков Феодорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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