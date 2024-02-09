Егоров Василий Онуфриевич
Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Егоров Василий Онуфриевич
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 990-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 23.09.1909
- Приход
- Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата крещения
- 27.09.1909
- Священнослужители
- священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
- Архивный код
- ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.307
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 35 жен
Урожд. - Егорова Вера Васильевна
Отец - Егоров Василий Онуфриевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Егорова Матрона Гавриловна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Бурцева Ольга Ивановна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Русанов Федосий Трифонович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.