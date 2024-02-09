Васильева Акилина Филатовна
Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Васильева Акилина Филатовна
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 978-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 13.07.1909
- Приход
- Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Нас. Пункт приписки
- с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата крещения
- 13.07.1909
- Священнослужители
- священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
- Архивный код
- ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.307
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 26 муж
Урожд. - Васильев Илья Филимонович
Отец - Васильев Филимон Стефанович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Васильева Акилина Филатовна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Васильев Ферапонт Стефанович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Евфимова Параскева Филипповна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
Неизвестно