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Васильева Пераскева Ильинична

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Васильева Пераскева Ильинична
Тип записи
о рождении
Номер записи
964-р
Роль персоны
Мать
Дата события
13.06.1909
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
14.06.1909
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.307
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 муж
Урожд. - Васильев Петр Карпович
Отец - Васильев Карп Николаевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Васильева Пераскева Ильинична (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Борисов Иларион Андреевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Филиппова Елена Алексеевна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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