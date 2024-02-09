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Сенчев Владимир Максимович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Сенчев Владимир Максимович
Тип записи
о рождении
Номер записи
960-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.06.1909
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
02.06.1909
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.307
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Сенчев Павел Владимирович
Отец - Сенчев Владимир Максимович, крестьянин (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Сенчева Марфа Гавриловна (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Карасикова Феодосия Гавриловна, крестьянская жена (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Никонов Антон Моисеевич, крестьянин (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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