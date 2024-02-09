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Иванова Марфа Григорьевна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Иванова Марфа Григорьевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
949-р
Роль персоны
Мать
Дата события
27.04.1909
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
28.04.1909
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.307
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Иванов Симеон Трофимович
Отец - Иванов Трофим Емельянович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Иванова Марфа Григорьевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизов Григорий Арсентьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Наумова Лукерья Лаврентьевна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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