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Горбунов Николай Гурьевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Горбунов Николай Гурьевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
948-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.04.1909
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
19.04.1909
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.307
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Дорофеева Елизавета Ивановна
Отец - Дорофеев Иоанн Петрович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Дорофеева Мария Кононовна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Васякина Дарья Васильевна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горбунов Николай Гурьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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