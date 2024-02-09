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Никишина Агриппина Петровна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Никишина Агриппина Петровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
931-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.01.1909
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
мещанка
Нас. Пункт приписки
г. Бузулук, Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
27.01.1909
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.307
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Куроедов Геннадий Николаевич
Отец - Куроедов Николай Иванович, псаломщик (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Куроедова Евлампия Ивановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Касаткин Василий Иоаннович, священник (с. Герасимовка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Никишина Агриппина Петровна, мещанка (г. Бузулук, Бузулукский у., Самарская губ.)
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