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Дубровина Евдокия Семеновна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Дубровина Евдокия Семеновна
Тип записи
о рождении
Номер записи
921-р
Роль персоны
Мать
Дата события
18.12.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
19.12.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 64 жен
Урожд. - Дубровина Анисья Семеновна
Отец - Дубровин Семен Никифорович, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Дубровина Евдокия Семеновна (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизов Иван Мефодьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горбунова Ирина Никифоровна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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