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Котляров Лаврентий Елизарович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Котляров Лаврентий Елизарович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
907-р
Роль персоны
Отец
Дата события
08.11.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Герасимовка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
11.11.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 61 жен
Урожд. - Котлярова Анна Лаврентьевна
Отец - Котляров Лаврентий Елизарович, крестьянин (с. Герасимовка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Котлярова Наталия Архиповна (с. Герасимовка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Васильев Василий Архипович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Чиндяева Фекла Ионовна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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