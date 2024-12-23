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Егорова Ефросинья Кирилловна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Егорова Ефросинья Кирилловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
906-р
Роль персоны
Мать
Дата события
08.11.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
11.11.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 60 жен
Урожд. - Егорова Анна Григорьевна
Отец - Егоров (Васильев) Григорий Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Егорова Ефросинья Кирилловна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Васильев Алексей Стефанович, уволенный в запас армии из крестьян (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Васильева Варвара Андреевна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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