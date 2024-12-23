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Крыцина Варвара Прохоровна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Крыцина Варвара Прохоровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
904-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.10.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
30.10.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 муж
Урожд. - Вергизов Димитрий Максимович
Отец - Вергизов Максим Прокопьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Вергизова Ольга Прохоровна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизов Иван Прокопьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Крыцина Варвара Прохоровна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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