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Филиппов Константин Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Филиппов Константин Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
903-р
Роль персоны
Отец
Дата события
27.10.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
28.10.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 59 жен
Урожд. - Филиппова Анастасия Константиновна
Отец - Филиппов Константин Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Филиппова Татьяна Кузьминична (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Димитриев Феодор Кузьмич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Косухина Александра Михайловна, дочь священника (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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