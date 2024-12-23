Сараева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСараева Анна Ивановна

Сараева Анна Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Сараева Анна Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
902-р
Роль персоны
Мать
Дата события
24.10.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
26.10.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 58 жен
Урожд. - Сараева Анастасия Николаевна
Отец - Сараев Николай Емельянович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Сараева Анна Ивановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сараева Ольга Никифоровна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Семенов Феодор Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.