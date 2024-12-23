Сараев Василий Димитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСараев Василий Димитриевич

Сараев Василий Димитриевич

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Сараев Василий Димитриевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
901-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.10.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
25.10.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 57 жен
Урожд. - Котлярова Анастасия Ивановна
Отец - Котляров Иоанн Елизарович, крестьянин (с. Герасимовка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Котлярова Ольга Дмитриевна (с. Герасимовка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизова Анна Онисимовна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сараев Василий Димитриевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.