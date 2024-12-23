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Вергизов Андрей Георгиевич

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Вергизов Андрей Георгиевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
900-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
17.10.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
18.10.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 муж
Урожд. - Вергизов Андрей Георгиевич
Отец - Вергизов Георгий Тимофеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Вергизова Пелагия Севастьяновна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизова Пелагия Михайловна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Семёнов Андрей Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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