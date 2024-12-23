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Сараева Пелагия Стефановна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Сараева Пелагия Стефановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
898-р
Роль персоны
Мать
Дата события
10.10.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
14.10.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 55 жен
Урожд. - Сараева Параскева Сергеевна
Отец - Сараев Сергий Устинович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Сараева Пелагия Стефановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Меньшов Дмитрий Стефанович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Резаева Евдокия Ивановна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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