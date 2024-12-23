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Сироткина Анастасия Иларионовна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Сироткина Анастасия Иларионовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
892-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.10.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
05.10.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 муж
Урожд. - Резаев Алексий Федорович
Отец - Резаев Федор Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Резаева Елена Андреевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Евфимов Павел Андреевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сироткина Анастасия Иларионовна, крестьянская девица (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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