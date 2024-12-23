Резаев Алексий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРезаев Алексий Федорович

Резаев Алексий Федорович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Резаев Алексий Федорович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
892-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
03.10.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
05.10.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 муж
Урожд. - Резаев Алексий Федорович
Отец - Резаев Федор Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Резаева Елена Андреевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Евфимов Павел Андреевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сироткина Анастасия Иларионовна, крестьянская девица (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.