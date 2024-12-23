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Филиппов Онисим Никифорович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Филиппов Онисим Никифорович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
889-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.09.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
28.09.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 51 жен
Урожд. - Белова Параскева Иосифовна
Отец - Белов Иосиф Иудич, крестьянин (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Белова Мария Ефимовна (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Филиппов Онисим Никифорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Чиндяева Елизавета Иосифовна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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