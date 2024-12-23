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Маньшова Анна Петровна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Маньшова Анна Петровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
885-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.09.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
22.09.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 50 жен
Урожд. - Горбунова Мария Николаевна
Отец - Горбунов Николай Кондратьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Горбунова Марфа Михайловна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Маньшова Анна Петровна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Титов Василий Кириллович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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