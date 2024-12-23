Бурцев Александр Алексеевич
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Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Бурцев Александр Алексеевич
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 878-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 30.08.1910
- Приход
- Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Нас. Пункт приписки
- с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата крещения
- 31.08.1910
- Священнослужители
- священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
- Архивный код
- ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 29 муж
Урожд. - Бурцев Александр Алексеевич
Отец - Бурцев Алексей Никифорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Бурцева Анастасия Васильевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Спиридонов Михаил Прокопьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Чиндяева Елена Ионовна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
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