Петров Кирилл Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Кирилл Герасимович

Петров Кирилл Герасимович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Петров Кирилл Герасимович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
877-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.08.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
21.08.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 44 жен
Урожд. - Петрова Наталия Никифоровна
Отец - Петров Никифор Гаврилович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Петрова Елена Васильевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Давидова Ирина Флоровна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Петров Кирилл Герасимович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.