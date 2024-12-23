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Михайлов Василий Зиновьевич

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Михайлов Василий Зиновьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
875-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.08.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
15.08.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 муж
Урожд. - Яковлев Андрей Андреевич
Отец - Яковлев Андрей Никанорович, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Яковлева Анна Васильевна (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горлова Александра Иоакимовна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Михайлов Василий Зиновьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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