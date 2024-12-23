Старухина Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтарухина Евдокия Никитична

Старухина Евдокия Никитична

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Старухина Евдокия Никитична
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
871-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.07.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
25.07.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 41 жен
Урожд. - Спиридонова Анна Михайловна
Отец - Спиридонов Михаил Прокопьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Спиридонова Варвара Авдеевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сергеев Павел Ильич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Старухина Евдокия Никитична, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.