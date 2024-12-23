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Морозова Мария Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Морозова Мария Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
870-р
Роль персоны
Мать
Дата события
21.07.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
22.07.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 жен
Урожд. - Морозова Параскева Романовна
Отец - Морозов Роман Филиппович, крестьянин (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Морозова Мария Ивановна (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Михайлова Евдокия Артемьевна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Морозов Арсений Филиппович, крестьянин (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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