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Борисова Анна Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Борисова Анна Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
867-р
Роль персоны
Мать
Дата события
13.07.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
18.07.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 муж
Урожд. - Борисов Илия Иларионович
Отец - Борисов Иларион Андреевич, состоящий на действительной военной службе рядовой из крестьян (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Борисова Анна Ивановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Звягин Иван Иванович, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Овчинникова Елизавета Карповна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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