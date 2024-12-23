Корнев Феодор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнев Феодор Михайлович

Корнев Феодор Михайлович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Корнев Феодор Михайлович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
857-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.06.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
09.06.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Корнев Феодор Михайлович
Отец - Корнев Михаил Семенович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Корнева Ефросинья Григорьевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Аксанов Григорий Михайлович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Корнева Елена Яковлевна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.