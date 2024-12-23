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Васильева Пелагия Спиридоновна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Васильева Пелагия Спиридоновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
856-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.05.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
29.05.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 жен
Урожд. - Кобзанова Мария Ефимовна
Отец - Кобзанов Ефимий Прокопьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Кобзанова Ирина Емельяновна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Васильева Пелагия Спиридоновна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Титов Флор Константинович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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