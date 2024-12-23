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Иванова Ефимия Максимовна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Иванова Ефимия Максимовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
855-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.05.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
25.05.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 жен
Урожд. - Михайлова Мария Евдокимовна
Отец - Михайлов Евдоким Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Михайлова Параскева Игнатьевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Иванова Ефимия Максимовна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Наумов Сергий Семёнович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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