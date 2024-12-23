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Сараев Михаил Григорьевич

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Сараев Михаил Григорьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
853-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.05.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
19.05.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 жен
Урожд. - Храмова Елена Васильевна
Отец - Храмов Василий Ефимович, крестьянин (д. Тарпановка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Храмова Анастасия Варламовна (д. Тарпановка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Давидова Марфа Фроловна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сараев Михаил Григорьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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