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Титова Наталия Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Титова Наталия Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
850-р
Роль персоны
Мать
Дата события
08.05.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
09.05.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 жен
Урожд. - Титова Елена Флоровна
Отец - Титов Флор Константинович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Титова Наталия Васильевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Байков Феодор Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Михайлова Иустиния Григорьевна, крестьянская вдова (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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