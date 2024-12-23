Кирдищев Ефимий Иларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирдищев Ефимий Иларионович

Кирдищев Ефимий Иларионович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Кирдищев Ефимий Иларионович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
837-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.03.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
17.03.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 жен
Урожд. - Кирдищева Александра Ефимовна
Отец - Кирдищев Ефимий Иларионович, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Кирдищева Надежда Михайловна (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горбунов Тимофей Семёнович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Никишина Агриппина Петровна, мещанская девица (г. Бузулук, Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.