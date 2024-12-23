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Перякаева Анна Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Перякаева Анна Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
834-р
Роль персоны
Мать
Дата события
07.03.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
09.03.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Перякаева Феодосия Федоровна
Отец - Перякаев Феодор Петрович, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Перякаева Анна Ивановна (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Васякин Иван Гаврилович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Кузьмина Александра Ивановна, крестьянская девица (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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