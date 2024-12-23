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Ефимова Пелагия Емельяновна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Ефимова Пелагия Емельяновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
830-р
Роль персоны
Мать
Дата события
25.02.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
26.02.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Ефимова Анастасия Ильинична
Отец - Ефимов Илья Андреевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Ефимова Пелагия Емельяновна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Резаева Елена Андреевна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Чиндяев Феодор Ионович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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