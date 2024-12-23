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Вергизов Тимофей Касьянович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Вергизов Тимофей Касьянович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
828-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
17.02.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
18.07.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Вергизов Тимофей Касьянович
Отец - Вергизов Кассиан Федосеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Вергизова Анна Спиридоновна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизов Василий Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизова Мелания Николаевна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
17.02.1910 ст.
11.10.1911 ст.
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

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