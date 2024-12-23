Овчинников Онисим Пантелеймонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчинников Онисим Пантелеймонович

Овчинников Онисим Пантелеймонович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Овчинников Онисим Пантелеймонович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
827-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
15.02.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
17.06.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Овчинников Онисим Пантелеймонович
Отец - Овчинников Пантелеймон Кириллович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Овчинникова Елена Иосифовна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Михайлова Евдокия Артемьевна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Овчинников Стефан Никитич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.