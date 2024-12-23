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Вырываева Мария Ефимовна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Вырываева Мария Ефимовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
826-р
Роль персоны
Мать
Дата события
13.02.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
14.05.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Вырываева Евдокия Петровна
Отец - Вырываев Петр Васильевич, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Вырываева Мария Ефимовна (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Косолапова Екатерина Ефимовна, крестьянская жена (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Фотеев Исайя Федотович, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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