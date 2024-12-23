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Фатеев Косьма Васильевич

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Фатеев Косьма Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
825-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.02.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
13.04.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 жен
Урожд. - Голванова Ефросинья Евстигнеевна
Отец - Голванов Евстигней Алексеевич, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Голванова Анна Семеновна (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Толмачева Ксения Зиновьевна, крестьянская жена (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Фатеев Косьма Васильевич, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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