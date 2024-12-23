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Куроедова Надежда Николаевна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Куроедова Надежда Николаевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
824-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.02.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
дочь псаломщика
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
08.03.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Куроедова Мария Николаевна
Отец - Куроедов Николай Иванович, псаломщик (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Куроедова Евлампия Ивановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Касаткин Василий Иванович, священник (с. Герасимовка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Куроедова Надежда Николаевна, дочь псаломщика (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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