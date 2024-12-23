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Верховцева Анастасия Михайловна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Верховцева Анастасия Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
823-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.02.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
?
Нас. Пункт приписки
с. Алексеевка, Алексеевская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
08.02.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Давидов Михаил Сергеевич
Отец - Давидов Сергий Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Давидова Пульхерия Степановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Верховцева Анастасия Михайловна, ? (с. Алексеевка, Алексеевская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Русанов Василий Тимофеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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